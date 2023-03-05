«FSG — на выход, Клопп остаётся. Хватит». Фанаты «Ливерпуля» поддержали тренера

Болельщики «Ливерпуля» перед домашним матчем 26-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» поддержали главного тренера команды Юргена Клоппа, но выступили против владельцев команды – американской компании Fenway Sports Group (FSG).

Как сообщает Liverpool Echo, над стадионом красных пролетел самолёт с баннером, надпись на котором гласила: «FSG – на выход, Клопп остаётся. Хватит».

Баннер болельщиков «Ливерпуля» Фото: Getty Images

Матч закончился разгромом гостей со счётом 7:0. На 43-й минуте первый гол забил форвард хозяев Коди Гакпо. Он получил мяч в штрафной и точно пробил в дальний нижний угол ворот «Манчестер Юнайтед». На 47-й минуте отличился уругвайский нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес. Он головой замкнул подачу Харви Эллиотта. На 50-й минуте Гакпо оформил дубль. Ему ассистировал Мохамед Салах, который раскачал защитника и сделал тонкий пас на ближний угол вратарской, откуда набежавший Гакпо пробил мимо де Хеа. На 66-й минуте голом отметился сам Салах. Египтянин сильно пробил по отскочившему мячу, который от перекладины влетел в сетку ворот. На 75-й минуте Нуньес оформил дубль. Он вновь забил головой, в этот раз после подачи Джордана Хендерсона. Через восемь минут свой второй мяч забил и Салах. Окончательный счёт на 88-й минуте установил форвард Роберто Фирмино — 7:0.

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