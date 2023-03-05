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Невилл — о поражении «МЮ» от «Ливерпуля»: абсолютный позор и неразбериха

Невилл — о поражении «МЮ» от «Ливерпуля»: абсолютный позор и неразбериха
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Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о поражении «красных дьяволов» от «Ливерпуля» со счётом 0:7 в рамках 26-го тура Премьер-лиги.

«Я должен сказать, что это провал. Тен Хаг сталкивался с неудачами в прошлом, но это самая серьёзная из всех. Они развалились на части, потеряли голову, форму и дисциплину. Но я никогда и не видел их в качестве претендентов на титул. Они успели завоевать доверие, но надеюсь, что это разовый случай.

Первые 40 минут были классическим выступлением на выезде. Второй тайм был абсолютным позором, неразберихой, воплощением которой стал капитан Бруну Фернандеш, временами ставивший партнёров в неловкое положение.

Это не в их стиле, но уверен, что тен Хаг справится с этим очень быстро», — приводит слова Невилла BBC со ссылкой на Sky Sports.

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