Талалаев: мы реалисты, «Торпедо» приобрело очко, а не потеряло два

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев подвёл итоги после матча 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:2).

«Очень нравится приезжать в Краснодар, здесь особая футбольная атмосфера, город, стадион. Сегодня удалось зацепить ничью: провели хороший первый тайм, наша команда управляла игрой, правильно действовала. Во втором тайме «Краснодар» заиграл иначе, стал активнее задействовать фланги. Нам было тяжело, благодарен ребятам, что выдержали. Это первые очки для нашего тренерского штаба, первые голы. Поблагодарил новых руководителей клуба, которые зашли в раздевалку после матча. Но второй тайм мы могли сыграть лучше, особенно не понравился момент, когда Кутепов получил сотрясение и мы очень долго готовились к тому, чтобы перестроить игру. Пока нет нужной сыгранности, сработанности внутри штаба и команды. В моменте со вторым пропущенным мячом с Кордобой должен был быть другой игрок. Понравились новички: Стефанович забил в первой же игре, Юзепчук отдал важнейший голевой пас. Ну а Лебеденко — это легенда. Я знал, что Игорь стал самым возрастным футболистом, забившим мяч в чемпионате России. Уверен, что не последний.

Приобрели ли мы очко или потеряли два? Мы реалисты: мы приобрели одно очко, потому что по голевым моментам «Краснодар» был ближе к победе, чем мы. Есть эпизоды, от которых ожидал большего. В первом тайме мы провели две хорошие атаки, которые не довели до ударов. Забей мы второй мяч, возможно, «Краснодару» было бы тяжелее отыграться. Я знаком с тренером этой команды, мы уже встречались в еврокубках, тогда мы первый матч завершили вничью 1:1, а во втором проиграли 1:2, и соотношение силы состава было примерно похоже на нынешнее. Тогда у него был состав раз в 10 сильнее, чем у нас, сейчас, правда, разница уже поменьше. И когда мы сегодня пропустили второй мяч, наш тренерский штаб завёлся, мы решили, что должны сделать что угодно, чтобы не проиграть. Интересно, что второй раз в сезоне «Торпедо» забивает два мяча, и оба раза команда ехала на выезд на поезде. Я уже думаю, может быть, нам и в Москве устроить массовый выезд на поезде — в Химки, на стадион ЦСКА (улыбается)», — приводит слова Талалаева пресс-служба автозаводцев.