«Достаточно долго ждал первый гол. Очень счастлив!» Джорджевич — о матче с ЦСКА

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич высказался о победе в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:0). Джорджевич оформил дубль.

«Яркая победа, хороший соперник. Получилась хорошая игра сегодня. Думаю, что результат хороший для нас. двигаемся дальше.

Голы всегда очень приятно забивать. Для меня тем более, потому что они первые в «Сочи». Достаточно долго ждал первый гол. Очень счастлив и очень доволен! Тем более получилось выиграть игру с хорошим соперником. Был уверен, что после сборов для меня всё станет лучше. Слава богу, было два момента, смог забить и помочь команде.

Отменённый гол — переломный момент? Конечно, это важный момент. Если бы они вышли вперёд где-то на 70-й минуте, то было бы намного сложнее для нас. Игра была бы другая. Не видел момент, но если отменили, то, наверное, был офсайд», – сказал Джорджевич в интервью клубной пресс-службе.