Тренер «Краснодара» Ивич высказался о ничейном результате в матче с «Торпедо»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал ничейный результат в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Торпедо» (2:2).

«Прежде всего, если говорить о результате, то мы не удовлетворены исходом матча. Нашей целью было завоевание трёх очков. Если говорить об игре, то мы не лучшим образом провели стартовые 10–15 минут. Проиграли несколько единоборств, не успели на подборах, дали сопернику шанс организовать две-три контратаки. Сейчас, после матча, анализируя ситуацию, я понимаю, что «Торпедо» планировало сыграть именно так — на контратаках. Мы среагировали уже после того, как пропустили. Начали играть и создавать шансы, забили один мяч, попали в перекладину, доминировали, но в итоге этого оказалось недостаточно, чтобы выиграть игру.

Если говорить о втором тайме, то после перерыва мы вернулись на поле с позитивным мышлением, с реакцией. Мы забили два гола, снова попали в перекладину, упустили ещё два-три голевых момента. Мы вернулись к тому результату, который нас устраивал. И после этого произошёл — я не могу сказать «момент» — это был длинный заброс, на который наша задняя линия не среагировала. И они нас моментально наказали.

В концовке мы давили до последней секунды, гнались за результатом, ведь для нас это была игра за три очка. На последних минутах смазали выход один на один — шло уже компенсированное время. Но это молодой парень, который здорово работает, и я счастлив, что он получил свои игровые минуты. У него большой потенциал, и ему нужно усердно работать, чтобы получить ещё больше шансов», — сказал Ивич на послематчевой пресс-конференции.