«Удивительно, что мы забили семь мячей». Гакпо — о разгромной победе «Ливерпуля» над «МЮ»

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо поделился впечатлениями от победы над «Манчестер Юнайтед» (7:0) в рамках 26-го тура Премьер-лиги. По ходу встречи нидерландский игрок забил два мяча.

«Все мне много рассказывали об этом матче раньше. Я знал, что это важно для клуба, болельщиков и для нас самих в той ситуации, в которой мы находимся. Мы были мотивированны, и, когда мы устроили подобное представление, это было потрясающе.

Мы были полны решимости, стремились продолжать идти вперёд и давить на них. В конце концов, у нас было достаточно моментов, сегодня удача была на стороне каждого, и это удивительно, что мы забили семь голов. Но есть ещё кое-что, что мы можем улучшить. Мы должны продолжать идти вперёд, продолжать усердно работать и сохранять менталитет, который показался сегодня», — приводит слова Гакпо BBC со ссылкой на SkySports.

Клопп после матча раздаёт фанатам пиво