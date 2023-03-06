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«Что-то щёлкнуло». Робертсон — о победе «Ливерпуля» 7:0 над «Манчестер Юнайтед»

«Что-то щёлкнуло». Робертсон — о победе «Ливерпуля» 7:0 над «Манчестер Юнайтед»
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Крайний защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался о разгромной победе своей команды над «Манчестер Юнайтед» (7:0) в матче 26-го тура Премьер-лиги.

«Когда проходит такая большая игра с участием двух крупных команд, первый гол всегда имеет решающее значение. Сообщение от тренера в перерыве было во многом таким же, как и перед игрой, и всё шло по плану и даже немного больше!

Мы были так хладнокровны, так хороши на каждом участке поля, и мы никогда не могли предвидеть такого результата, но, когда игроки уверены в себе, именно это и происходит. Что-то просто щёлкнуло. Казалось, что мы были повсюду вокруг них и всегда знали, где будет мяч. Ребята могут черпать из этого много уверенности, но в следующую субботу нас ждёт ещё одна важная игра», — приводит слова Робертсона BBC.

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