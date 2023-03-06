Клопп — о рекорде Салаха за «Ливерпуль»: 129 голов — это безумие, невероятное число

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о рекордных голах своего нападающего Мохамеда Салаха, который благодаря дублю в ворота «Манчестер Юнайтед» (7:0) в рамках Премьер-лиги стал лучшим бомбардиром мерсисайдцев в рамках английского чемпионата, обогнав легенду клуба Робби Фаулера.
«129 голов — это безумие. Какое невероятное число! Он особенный игрок. Мы ценим его сейчас, но в дальнейшем люди будут оглядываться назад и говорить: «Вау, мы стали свидетелями чего-то действительно особенного».
Сегодня все продемонстрировали своё лучшее выступление. Это очень важно для нас, потому что впереди ещё 13 игр. Нам есть за что побороться. Сегодня вечером всё было идеально», — приводит слова Клоппа BBC со ссылкой на Sky Sports.
Клопп после матча раздаёт фанатам пиво
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