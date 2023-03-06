Виталий Дьяков: «Ростов» идёт тем правильным путём, которым должны идти наши клубы

Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков высказал мнение о команде Валерия Карпина.

«Посмотрите на «Ростов»! Ни одного иностранца, команда неплохо идёт в чемпионате, находится вверху турнирной таблицы и в Кубке играет. Для меня «Ростов» идёт тем правильным путём, которым должны идти наши клубы. Российским командам не нужно привозить иностранцев третьего-четвёртого сорта, мне кажется, это неправильно», — приводит слова Дьякова «Евро-Футбол.Ру».

«Ростов» располагается на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 35 очков после 18 матчей. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (45). Во втором этапе 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Ростов» сыграет с «Пари Нижний Новгород» 16 марта.