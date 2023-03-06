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«Марсель» обыграл «Ренн» и сократил отставание от «ПСЖ» до восьми очков

«Марсель» обыграл «Ренн» и сократил отставание от «ПСЖ» до восьми очков
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Завершился матч 26-го тура французской Лиги 1, в котором «Ренн» принимал «Марсель». Команды встречались на стадионе «Роазон Парк». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эриком Ваттелье. Победу одержали гости – 1:0.

В первом тайме шла равная борьба, команды в общей сложности 13 раз пробили по воротам друг друга, но до перерыва счёт не был открыт. На 57-й минуте встречи после передачи Дженгиза Ундера боснийский защитник Сеад Колашинац поразил ворота «Ренна». Этот гол остался единственным в матче и принёс «Марселю» победу.

Подопечные Игора Тудора набрали 55 очков и сумели сократить отставание от лидера первенства – «ПСЖ» — до восьми очков.

В следующем туре «Марсель» 12 марта примет «Страсбург», а «Ренн» днём ранее встретится в гостях с «Осером».

Франция - Лига 1. 26-й тур
05 марта 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
0 : 1
Марсель
Марсель
0:1 Колашинац – 57'
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