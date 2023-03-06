«Реал» сыграл вничью с «Бетисом». Отставание мадридцев от «Барселоны» — девять очков

Сегодня, 6 марта, завершился матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Бетис» принимал мадридский «Реал». Команды встретились на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток главного арбитра матча Сесара Сото Градо прозвучал в 23:00 мск. Встреча завершилась безголевой ничьей — 0:0. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 13-й минуте нападающий «сливочных» Карим Бензема забил в девятку со штрафного, но мяч был отменён после пересмотра момента системой VAR из-за рикошета от руки защитника Антонио Рюдигера. Со стороны «Бетиса» самый опасный момент произошёл на 54-й минуте, когда Борха Иглесиас оказался с мячом в трёх метрах от Тибо Куртуа, но бельгийский голкипер смог парировать удар соперника.

Спасение Куртуа после удара Иглесисаса

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Несмотря на множество моментов, ни одна команда отличиться не смогла, и матч завершился вничью. По итогам встречи «Реал» набрал 53 очка, и теперь его отрыв от «Барселоны» увеличился до девяти очков (перед туром было семь очков). «Бетис» укрепился на пятой позиции с 41 очком.

В следующем туре «Реал» сыграет с «Эспаньолом» (11 марта), а «Бетис» встретится с «Вильярреалом» (12 марта).