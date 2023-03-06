Варан накричал на игроков «МЮ» и заставил их подойти к фанатам после матча с «Ливерпулем»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан заставил партнёров подойти к болельщикам команды после разгромного поражения в матче с «Ливерпулем», сообщает Metro.
Часть игроков «Юнайтед» сразу направилась в раздевалку после поражения на «Энфилде». Заметив это, французский футболист накричал на них и потребовал подойти к трибуне болельщиков.
После обращения Варана Алехандро Гарначо и Энтони Эланга сразу пошли к фанатам, Скотт Мактомини и Тирелл Маласиа через непродолжительную паузу тоже вышли из тоннеля.
Напомним, вчера завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энди Мэдли. «Ливерпуль» одержал победу с разгромным счётом 7:0.
13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом:
- 6 марта 2023
-
01:49
-
01:30
-
00:55
-
00:54
-
00:45
-
00:44
-
00:42
-
00:37
-
00:30
-
00:23
-
00:15
-
00:10
-
00:08
-
00:03
-
00:02
- 5 марта 2023
-
23:54
-
23:51
-
23:46
-
23:43
-
23:39
-
23:36
-
23:22
-
23:16
-
23:16
-
23:15
-
23:04
-
22:59
-
22:47
-
22:44
-
22:43
-
22:38
-
22:34
-
22:30
-
22:26
-
22:24