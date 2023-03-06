Варан накричал на игроков «МЮ» и заставил их подойти к фанатам после матча с «Ливерпулем»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан заставил партнёров подойти к болельщикам команды после разгромного поражения в матче с «Ливерпулем», сообщает Metro.

Часть игроков «Юнайтед» сразу направилась в раздевалку после поражения на «Энфилде». Заметив это, французский футболист накричал на них и потребовал подойти к трибуне болельщиков.

После обращения Варана Алехандро Гарначо и Энтони Эланга сразу пошли к фанатам, Скотт Мактомини и Тирелл Маласиа через непродолжительную паузу тоже вышли из тоннеля.

Напомним, вчера завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энди Мэдли. «Ливерпуль» одержал победу с разгромным счётом 7:0.

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