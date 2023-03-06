«Хорошо поспать сегодня, гений». Морган обратился к тен Хагу после матча с «Ливерпулем»

Журналист Пирс Морган припомнил главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу ситуацию с экс-игроком команды Криштиану Роналду после поражения в матче с «Ливерпулем».

«Желаю хорошо поспать сегодня, гений», – написал Морган в своём «твиттере».

Пирс Морган также приложил фото газетной полосы с цитатой тен Хага о том, как он оставил Роналду в запасе на матч с «Ливерпулем» в 3-м туре: «я хорошо спал».

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 49 очков после 25 матчей. «Ливерпуль» находится на пятой строчке, заработав 42 очка. Лидирует «Арсенал» (63).

Напомним, вчера завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энди Мэдли. «Ливерпуль» одержал победу с разгромным счётом 7:0.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»: