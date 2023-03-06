Фабирицио Романо: «Ливерпуль» может подписать пять новичков в летнее трансферное окно

«Ливерпуля» летом ожидают кадровые перестановки.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, покинуть команду на правах свободного агента может полузащитник Наби Кейта – в клубе считают, что шансы на это высоки. Также из «Ливерпуля» бесплатно уйдёт хавбек Алекс Окслейд-Чемберлен.

Полузащитник Джеймс Милнер примет решение о будущем в конце сезона. «Ливерпуль» не станет выкупать Артура у «Ювентуса» – он вернётся в итальянский клуб.

Ожидается, что состав «Ливерпуля» летом пополнят 3-5 игроков.

«Ливерпуль» находится на пятой строчке турнирной таблицы АПЛ, заработав 42 очка. Лидирует «Арсенал» (63).

Напомним, вчера завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энди Мэдли. «Ливерпуль» одержал победу с разгромным счётом 7:0.

Сумасшедшие промахи новичка «Ливерпуля» Нуньеса: