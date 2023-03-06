Россиянин из чемпионата Руанды: из России уехал в Турцию, потому что был в отчаянии

Российский нападающий клуба из чемпионата Руанды «Кийову Спортс» Владислав Кормишин объяснил, почему переехал из России в турецкий чемпионат в 2019 году.

«Почему в 2019-м уехал из России в клуб четвёртого турецкого дивизиона? Я был в отчаянии. Понимал, что по России двигаться могу только с агентом. История из жизни. Я из Костромы, у меня рядом и «Текстильщик» из Иванова, и ярославский «Шинник». Так вот я знаю людей, которые могут там договориться о моём просмотре. Но когда они узнают, что я просто приеду и никто за меня слово не замолвит, – сразу получаю отказ. Типа «ты извини, нам нужны те, кто бьётся, кто даёт результат». Но вы хотя бы посмотрите игрока! Делать выводы, что игрок не бьётся, потому что у него нет агента… Я даже не знаю, мне тут нечего сказать. С этой системой всё понятно.

Так что понимая всю ситуацию, и что Первая лига – а про РПЛ я даже не говорю – мне не светит, остаются зарубежные клубы. И что как только я туда уеду, российский футбол будет для меня закрыт», — сказал Кормишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

Полное интервью с Владиславом Кормишиным читайте на «Чемпионате» в 10:00.