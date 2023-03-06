Бушманов: 4,5 тысячи человек на домашней игре «Спартака» вызывают грусть
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Экс-тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался о посещаемости домашних матчей «красно-белых» после введения системы Fan ID.
«Цифра в 4,5 тысячи зрителей вызывает только грусть. Я за то, чтобы болельщики ходили на трибуны и стадионы были забиты.
Оформил ли я паспорт болельщика? Нет, пока не оформлял. Не исключаю, что когда-нибудь оформлю», – приводит слова Бушманова Metaratings.
С начала сезона наличие Fan ID требовалось при посещении матчей РПЛ на стадионах в Екатеринбурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Ростове и Самаре. С 1 декабря закон о паспорте болельщика распространился на оставшиеся 11 стадионов клубов Премьер-Лиги.
«Спартак» в 18 матчах РПЛ набрал 37 очков и занимает в турнирной таблице второе место.
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