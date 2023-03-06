Малком — о получении гражданства России: называйте меня Малкин, Малкиев, Малковой
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Полузащитник петербургского «Зенита» Малком прокомментировал победу в матче с «Пари НН» в 18-м туре РПЛ.
«Классная игра, очень хорошая. Доволен и победой, и двумя голами.
Доволен ли новым паспортом доволен? О, да! Теперь я русский бразилец. Очень доволен.
Как меня теперь называть? Малкин, Малкиев, Малковой. Спасибо!», — приводит слова Малкома Sport24.
На прошлой неделе Малком и его одноклубник по «Зениту» Клаудиньо получили гражданство России указом президента РФ Владимира Путина.
25-летний бразильский игрок стал игроком «Зенита» летом 2019 года, перейдя из «Барселоны». В 98 матчах за российскую команду у бразильца 33 гола и 22 результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.
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