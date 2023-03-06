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Андрей Канчельскис: Fan ID убивает российский футбол. Стадионы обречены пустовать

Андрей Канчельскис: Fan ID убивает российский футбол. Стадионы обречены пустовать
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о введении паспорта болельщика (Fan ID) на российских стадионах.

«Очень предсказуемо было увидеть пустые трибуны. У нас и так только топ-матчи собирали полные стадионы, а с введением Fan ID вообще будет мрак. Даже «Спартак» — ЦСКА никого не соберёт.

Fan ID убивает наш футбол. Стадионы обречены пустовать. Это антифутбольный проект», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В начале сезона паспорт болельщика был обязателен для посещения матчей Российской Премьер-Лиги в пяти регионах. С марта закон коснётся всех матчей турнира. Оформить документ можно в МФЦ 10 регионов: Воронежской области, Москвы, Московской области, Оренбургской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской области, Ростовской области, Самарской области и Свердловской области.

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