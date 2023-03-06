Александр Тарханов: Дзюба всё ещё является одним из лучших нападающих России
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Известный российский тренер Александр Тарханов отреагировал на хет-трик нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче с «Ростовом».
«Дзюба – просто топ, он всё ещё один из лучших нападающих России. Вернулся красиво, что сказать. Не думаю, что он играл против Карпина лично, он играл на пользу своей команде, и главное, добился результата. В целом «Локомотив» смотрелся лучше, чем «Ростов». Думаю, что «Ростов» не удержится в тройке. Команда Карпина вообще не похожа сама на себя», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».
«Локомотив» в гостях обыграл «Ростов» в матче 18-го тура чемпионата России со счётом 3:1. Московский клуб набрал 16 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 35 очками занимает третье место.
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