Кормишин: в четвёртом дивизионе Турции на матчи ходит по 5 тысяч человек

Российский нападающий клуба из чемпионата Руанды «Кийову Спортс» Владислав Кормишин рассказал о футболе в низших лигах Турции.
«Что такое футбол в четвёртом турецком дивизионе? Полный восторг! В Турции любят футбол, на матчи подобного уровня ходит по пять тысяч человек, иногда больше. Когда мы выиграли лигу и её регулярный чемпионат, у нас оставался плей-офф. Нам попалась команда, которая уже вылетела – так вот её фанаты забросали наш автобус камнями, разбили стекло. Полиция уводила нас после игры в подтрибунку, прикрывая щитами, потому что отовсюду летели бутылки, монеты, что угодно. И это далеко не высшая лига! Хотя у нас в России наверняка спросят, что это за уровень футбола, где он играет? Ну вы уедьте сначала, а потом делайте выводы», — сказал Кормишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.
Полное интервью с Владиславом Кормишиным читайте на «Чемпионате» в 10:00.
- 6 марта 2023
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