Соболев: ничья с «Уралом» может стать роковой для «Спартака» в чемпионате

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о ничьей в матче с «Уралом» (2:2) в 18-м туре чемпионата России.
«Как отношусь к тому, что не попал в стартовый состав на матч с «Уралом»? Все вопросы к тренеру. Он принимает все решения, мое дело играть в футбол. Не люблю говорить о целях. Самое главное для нас — набирать в каждой игре три очка. Не смотрю на «Зенит» и остальных, смотрю на «Спартак». Хочу стать чемпионом. Кубок взял со «Спартаком», уже говорил, что мне этого мало. Может ли ничья с «Уралом» стать роковой в чемпионате? Может. Это жизнь. Так бывает», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».
После 18 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 37 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 8 очков.
В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев принял участие в 17 матчах, в которых записал в свой актив 7 голов и 4 результативные передачи.
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