Мигел Данни: очень рад за Дзюбу, Артём — великолепный футболист
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Бывший португальский капитан санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни прокомментировал выступление форварда Артёма Дзюбы за «Локомотив».
«Конечно, я очень рад за Дзюбу, он большой молодец. Артём — великолепный футболист. Здорово, что он вернулся в футбол и продолжил играть, радовать болельщиков», — приводит слова Данни «РБ Спорт».
«Локомотив» в гостях обыграл «Ростов» в матче 18-го тура чемпионата России со счётом 3:1. Московский клуб набрал 16 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 35 очками занимает третье место.
Хет-триком в составе гостей отличился Артём Дзюба, забив свои первые голы за московский клуб. Дзюба отметился голами на 33-й, 58-й и 64-й минутах. Часть болельщиков встретила голы игрока свистом.
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