Мигел Данни: очень рад за Дзюбу, Артём — великолепный футболист

Бывший португальский капитан санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни прокомментировал выступление форварда Артёма Дзюбы за «Локомотив».

«Конечно, я очень рад за Дзюбу, он большой молодец. Артём — великолепный футболист. Здорово, что он вернулся в футбол и продолжил играть, радовать болельщиков», — приводит слова Данни «РБ Спорт».

«Локомотив» в гостях обыграл «Ростов» в матче 18-го тура чемпионата России со счётом 3:1. Московский клуб набрал 16 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 35 очками занимает третье место.

Хет-триком в составе гостей отличился Артём Дзюба, забив свои первые голы за московский клуб. Дзюба отметился голами на 33-й, 58-й и 64-й минутах. Часть болельщиков встретила голы игрока свистом.