Томас Парти почтил память Кристиана Атсу, погибшего под завалами в Турции

Ганский полузащитник «Арсенала» Томас Парти после матча с «Борнмутом» (3:2) почтил память соотечественника, футболиста Кристиану Атсу, который был найден погибшим после серии землетрясений в Турции.

По окончанию матча Парти продемонстрировал футболку с надписью следующего содержания: «Спи спокойно, Кристиан Атсу».

Фото: Getty Images

Напомним, по сообщениям представителей «Хатайспора», Кристиан Атсу накануне трагедии собирался вылететь из страны в поисках новой команды. Однако ганец отличился в последней игре и решил перенести перелёт во Францию на следующий день, который и стал роковым. После трагедии Атсу не могли найти 12 дней. Землетрясение в Турции произошло ночью 6 февраля, а тело футболиста было найдено лишь 18 февраля.

Реакция африканских футболистов на смерть одноклубника