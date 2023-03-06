Детский тренер Дзюбы: в «Локомотиве» верят в Дзюбу, и это не просто так

Детский тренер российского нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы Александр Шупляков высказался о его игре в матче РПЛ с «Ростовом» (3:1).

«Возрождение Дзюбы из пепла? Конечно. Если он выбрал «Локомотив», который помог ему, то почему бы и нет.

Следил именно за Артёмом, за его действиями и движениями. Дзюба потрясающе готов. В «Локомотиве» интересный тренер. Сразу дал Артёму шанс. Думаю, всё хорошо с атмосферой в команде, и у них всё получается. Рассчитывают на Дзюбу тем, что он сможет спасти положение команды в турнирной таблице. Они в него верят, и это не просто так. Дают возможность показать, на что способен.

Не жалеет ли Талалаев? Думаю, нет. Дзюба оказался в нужное время в нужном месте. Там же нужна стабильность. Переживал за его физическое состояние, но пока получается.

Сколько сможет забить к концу сезона? Если обратить внимание, игроки смотрят на него и дают ему передачи. Боялся, искусственно будут только за ним глядеть, но нет. Здесь баланс. На мой взгляд, ему доверяют забивать мячи. Надеюсь, Артём ведёт себя так, как следует вести себя футболисту. А не так, что: «Я Дзюба и привет Шишкин. Я такой-то и такой-то». Нет! Вызов в сборную? Думаю, всё равно нет», – приводит слова Шуплякова Sport24.