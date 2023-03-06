Андрей Мостовой: соскучился ли по Дзюбе? Ну так… Артём умеет разговаривать

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поделился впечатлениями от результатов жеребьевки Кубка России. «Зенит» сыграет с «Динамо» в 1/4 финала Пути регионов.

«Нормально. Ко всему был готов. Думал, другая команда попадётся. Да в принципе без разницы. Интересно было бы на «Локомотив» попасть. Почему-то был уверен, что Артём приедет в Питер, но не сложилось. Соскучился ли я по нему? Ну так… Интервью посмотрел и всё вспомнил. Очень интересно. Артём умеет разговаривать.

Просто человек высказал всё, что мог и может позволить сказать. Ему особо терять нечего. Не сказал ли он лишнего? Это его дело: захотел — сказал. Он в другом клубе находится.

«Зенит» Рио-де-Жанейро или Санкт-Петербург? Второе. В Санкт-Петербурге же находимся», — приводит слова Мостового Sport24.

Напомним, несколько дней назад Артём Дзюба дал большое интервью журналисту Нобелю Арустамяну.