Кавазашвили: уверен, если бы сборная играла, мы бы заставили Карпина взять Дзюбу

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о российском форварде московского «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Дзюба – лидер, он приносил победы и результат в каждой команде, где играл. Это говорит о его лидерских качествах и умении объединять всех игроков на футбольном поле. Молодец Артём, в таком возрасте забивать голы – это делает ему честь. На поле он не является каким-то антагонистом, полностью отдаётся игре.

Я уверен на 200%: если сборная России сейчас играла бы в официальных матчах, то мы бы все заставили Карпина взять Дзюбу в сборную. В футбол играют те футболисты, которые на данном этапе сильнее других. А как он здоровается с другими людьми или что-то ещё — это отдельный вопрос.

Для Дзюбы каждый матч – отдельная мотивация. Он доказывает российским командам, которые отказались от него, что он умеет ещё играть в таком возрасте.

Артём доказал «Зениту», «Спартаку» и «Ростову», что зря все они отвернулись от его кандидатуры, и он доказал РФС, что они на сегодняшний день не контролируют комплектование национальной сборной лучшими футболистами», – приводит слова Кавазашвили Metaratings.