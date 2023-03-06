Килиан Мбаппе: рекорд результативности? Я в «ПСЖ» ради коллективных целей

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал установленный им рекорд по забитым голам за клуб, а также рассказал о своей карьере в Париже.
«Последние 5 минут не давили на меня. Знал, что побью рекорд, но не хотел форсировать. Гол в конце матча – это прекрасно.
Играть за «ПСЖ» – привилегия. Я прогрессировал здесь как футболист, очень изменился. Выступления за «ПСЖ» для меня особенные. Если бы мне когда-то сказали, что забью в статусе капитана команды гол, который станет рекордным – я бы не поверил.
Это личное достижение, но я здесь ради коллективных целей. Спасибо всем моим товарищам по команде, тренерам, руководству и болельщикам, которые дали мне всё здесь. Мы едем в Мюнхен, чтобы пройти дальше в ЛЧ. Мы настроены и уверены в себе», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.
Напомним, 4 марта, Мбаппе забил свой 201-й гол и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами
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