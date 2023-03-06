Ничья «Реала» и «Бетиса», депутат Милонов попросит отменить Fan ID. Главное к утру

Мадридский «Реал» вновь потерял очки в матче чемпионата Испании, депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов выступит с просьбой отменить Fan ID, «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Реал» сыграл вничью с «Бетисом». Отставание мадридцев от «Барселоны» — девять очков.

2. Источник: Милонов 6 марта направит обращение Михаилу Мишустину с просьбой отменить Fan ID.

3. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 7:0.

4. Грачёва уступила украинке Костюк в финале турнира в Остине.

5. Дубль Джорджевича принёс «Сочи» домашнюю победу над ЦСКА.

6. «Рома» с минимальным счётом обыграла «Ювентус».

7. В Сети появилась информация о гонорарах Джона Джонса и Валентины Шевченко после UFC 285.

8. Мохамед Салах обошёл Робби Фаулера и стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в АПЛ.

9. Ферстаппен выиграл стартовый Гран-при Формулы-1, Перес — второй, Алонсо — третий.

10. СКА обыграл минское «Динамо», забросив четыре безответные шайбы. Николаев сделал 26 сейвов.