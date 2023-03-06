Мбаппе пообещал оформить хет-трик в ответном матче «ПСЖ» с «Баварией» в Лиге чемпионов

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе пообещал оформить голевой хет-трик в ответном матче парижан с мюнхенской «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Приберёг ли я голы номер 202, 203 и 204 для «Баварии»? Даже больше! Мы едем туда, чтобы пройти в следующий раунд, мы полны решимости, мы обрели уверенность, и теперь мы должны победить!» — сказал Мбаппе в эфире Canal +.
Отметим, что такая трактовка вопроса для Мбаппе была продиктована тем, что нападающий в предыдущем матче «ПСЖ» с «Нантом» во французской Лиге 1 (4:2) забил свой 201-й гол за парижан, установив тем самым рекорд клуба. В первой встрече с «Баварией» в Париже «ПСЖ» потерпел поражение 0:1. Ответный матч пройдёт в Мюнхене 8 марта.
Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами
- 6 марта 2023
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