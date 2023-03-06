Маслов — о ничьей с «Уралом»: неприятно терять очки, но что мы можем с этим сделать?

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов прокомментировал ничейный результат в матче с «Уралом» (2:2) в 18-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Не удалось победить, потому что не забили свои моменты, а ещё пропустили лёгкие голы. Удивил ли «Урал»? Мы смотрели и анализировали их игры. Понимали, что они будут играть длинными передачами, бороться за подборы и пытаться оказать на нас давление.

Эпизод с назначением пенальти не видел — у меня претензий быть не может. Отменённый гол Соболева? Вё на усмотрение рефери. Это решение судьи, которое я не собираюсь комментировать. Конечно, всегда неприятно терять очки, но что мы можем с этим сделать?

Шансы на чемпионство? Не хочу говорить об этом. Мы идём от игры к игре», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.