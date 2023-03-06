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Дзюба: громко сказано, но соскучился по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом

Дзюба: громко сказано, но соскучился по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом
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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал свой хет-трик в ворота «Ростова» (3:1) в 18-м туре Российской Премьер-Лиги и выразил особую благодарность главному тренеру железнодорожников Михаилу Галактионову.

«Счастлив, что наконец-то играю, получаю огромное удовольствие от всего происходящего. Соскучился по голам, по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом. Хоть и громко сказано, но ощущения непередаваемые.

Три мяча в ворота «Ростова»? Я очень рад помочь «Локомотиву» и Михаилу Галактионову. Он в меня поверил и доверяет мне. Очень хотелось оправдать, потому что я задолжал команде ещё с Кубка, где были моменты и я не забил», — сказал Артём Дзюба в программе «На футболе» на Первом канале.

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