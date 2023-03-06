Гендиректор «Спартака» заявил, что Абаскаль хочет построить русский костяк в команде

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что вектор развития клуба совпадает с видением главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. Испанский специалист хочет выстроить в своей команде костяк из российских игроков и просит провести работу на рынке молодых футболистов.

«На сборах мы достаточно долго разговаривали, какой «Спартак» хотим строить. Отрадно, что цели и желания Абаскаля совпадают с нашими. Мы делаем акцент на российских игроках, и хорошо, что тренеру нравится работать с молодыми. Он просит провести определённую работу на российском рынке среди молодых игроков.

То есть он хочет русский костяк? Да. В перспективе двигаемся в этом направлении», — приводит слова Евгения Мележикова «РБ Спорт».