Артём Дзюба рассказал о своих задачах в «Локомотиве», помимо забивания голов

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, что, помимо забивания голов, на его плечи в команде выпала обязанность старшего товарища для молодых одноклубников.

«Задача в «Локомотиве», кроме забивания голов? Прежде всего стать в команде «дядькой», который должен встряхивать коллектив, помогать ребятам, немножко «напихать», где-то поддержать.

В матче с «Ростовом» Галактионов меня попросил максимально не смещаться во фланги, Слуцкий мне тоже об этом говорил, что нужно это делать только при аутах. Я должен был работать в штрафной», — сказал Дзюба в программе «На футболе» на Первом канале.

34-летний Дзюба стал игроком «Локомотива» в начале февраля 2023 года, подписав контракт до конца сезона на правах свободного агента.