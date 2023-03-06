Литвинов считает, что борьба «Спартака» за чемпионство в РПЛ ещё не окончена

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о ничьей в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2). По мнению футболиста, борьба за чемпионский титул ещё не окончена.

«Больше рассматриваю матч с «Уралом» как поражение. Учитывая то, как игра складывалась, мы должны были воспользоваться своими моментами и побеждать. Но допустили глупые ошибки, которые привели к двум голам. Впереди две игры с «Уралом», постараемся взять реванш.

Ошибка арбитра в конце матча? Я был далеко от ситуации и не слышал свистка. Но все говорят, что свистнул раньше времени. Понимаю, все ошибаются, и из-за этого презирать судью и говорить, что не выиграли из-за этого, не буду. Мы должны были забивать другие моменты.

По игре моментами было неплохо. По результату — плохо. Не считаю ли я, что борьба за «золото» окончена? Нет. Ещё 12 игр. В футболе всё возможно, «Зенит» может потерять очки», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

После 18 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 37 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на восемь очков.

В нынешнем сезоне чемпионата России Литвинов принял участие в 17 матчах, в которых записал в свой актив семь голов и четыре результативные передачи.