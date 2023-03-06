Фролов: пусть Писарский поработает учителем или шахтёром, а не говорит про зарплаты

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов жёстко ответил своему одноклубнику Владимиру Писарскому, который сказал, что высокие зарплаты футболистов являются полностью заслуженными ввиду изнурительных тренировок. Вратарь самарцев предложил форварду поработать учителем или шахтёром.

«Слова Писарского про зарплаты футболистов? Пусть он попробует пожить жизнью учителя, шахтёра, человека, который работает на заводе. Я понимаю, что есть профессии, которые заслуживают более пристального внимания, больших зарплат — учителя, ребята, которые служат в армии, доктора. Хотелось бы, чтобы у них были такие же зарплаты, как у футболистов. Только это могу сказать», — приводит слова Фролова «РБ Спорт».