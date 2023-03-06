«Будем реалистами. Мы далеко». Чалов — о шансах ЦСКА на чемпионство в текущем сезоне
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о шансах московской команды на чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, отметив, что армейцам нужно быть реалистами и сосредоточиться на борьбе за медали, а не титул.
«Насколько часто футболисты смотрят в таблицу и нужно ли им это делать? Я считаю, что этого делать не нужно. Следует улучшить качество игры: впереди две важные игры в Кубке.
ЦСКА потерял шансы на чемпионство? Будем реалистами: первое место от нас далеко, но медали никуда не ушли. Будем бороться за них», — приводит слова Чалова «Матч ТВ».
После поражения от «Сочи» ЦСКА остался на пятом месте в турнирной таблице РПЛ с 29 набранными очками после 18 сыгранных матчей. Армейцы отстают от лидирующего «Зенита» на 16 очков.
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