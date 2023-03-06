Борис Игнатьев: Дзюба подтвердил своим хет-триком, что ещё на многое способен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об игровой форме Артёма Дзюбы. Напомним, нападающий «Локомотива» оформил хет-трик в матче 18-го тура чемпионата России с «Ростовом» (3:1).
«Безусловно, голы Дзюбы подарили большую радость болельщикам «Локомотива». Самое главное, что он вернулся в РПЛ — было много дискуссий на тему того, в каком состоянии Артём находится, хватит ли у него уровня притязаний на то, чтобы проявить себя в 34 года и начать всё заново.
Дзюба подтвердил, что ещё на многое способен. На мой взгляд, Артём удачно делает то, что положено бомбардиру — человеку, который должен забивать. Это очень важная роль на футбольном поле. Он — наглядный пример для тех людей, которые как чёрт ладана боятся штрафной площади. Дзюба звёзд с неба не хватает и знает, что он игрок этого прямоугольника, и забивает голы там, где может это сделать. Надо его поздравить с хет-триком, пожелать забивать и дальше.
Дополнительная мотивация против команды Карпина? Трудно сказать, ведь забивать голы — это его работа. Но возможно, что на эту игру у Дзюбы была запредельная мотивация. А так, забитые мячи — это следствие его умений, его мастерство», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».
- 6 марта 2023
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