Слуцкий: «Ростов» не реализовал свои моменты, а Артём Дзюба с этим блестяще справился

Российский тренер Леонид Слуцкий прокомментировал исход матча между «Ростовом» и «Локомотивом» (1:3) в 18-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Не могу сказать, что «Ростов» разочаровал, потому что формально встречалась команда, борющаяся за выживание, с командой, борющейся за тройку, но на самом деле, разницы в уровне мастерства нет, а если и есть, неизвестно в чью сторону.

Это самое главное отличие чемпионата России. Практически все команды, результат матча «Краснодар» — «Торпедо» это подтверждает, могут отбирать очки друг у друга в зависимости от разных обстоятельств.

У «Ростова» тоже было несколько моментов: два у Байрамяна, сумасшедший у Голенкова, но клуб их не реализовал, а Артём Дзюба блестяще это сделал», — сказал Слуцкий в программе «На футболе» на Первом канале.