Экс-игрок «Спартака» рассказал, как перешёл в клуб из чемпионата Руанды

Бывший нападающий «Спартака» Владислав Кормишин рассказал, как перешёл в клуб из чемпионата Руанды «Кийову Спортс».

«Как получил предложение из чемпионата Руанды? Мне помогал Андрей Чернышов, я с ним хорошо общаюсь. А он же много где тренировал: в Европе, в Азии. Контактов у него достаточно, и он в разные места предложил мои услуги. И африканцы очень заинтересовались. А я думал: «Руанда, это где вообще? Что за страна такая?» Начинаю гуглить про местный футбол – ну это топ. Сколько там ходит на игры, какие там поля. Ну и я согласился, ещё не зная условий», — сказал Кормишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

Полное интервью с Владиславом Кормишиным читайте на «Чемпионате»: