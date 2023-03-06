Артём Дзюба оценил игру Малкома в матче с «Пари НН»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба, ранее выступавший за «Зенит», прокомментировал выступление команды в матче с «Пари НН» (3:0) в 18-м туре Российской Премьер-Лиги. Персонально Дзюба оценил игру Малкома, оформившего дубль.
«Потрясающее исполнительское мастерство, видно, что Малком в этом году раскрылся, стал лидером команды. Помимо дубля Малкома, стоит отметить две хорошие голевые от Андрея Мостового. Видно, что есть лидеры, команда на ходу.
Малком — большой российский футболист? Да (смеётся). Это как раз то, что нам сейчас нужно. То, что он начал забивать головой — стечение обстоятельств, это не самая сильная его сторона. Даже обратите внимание, когда он забил, он стал показывать, мол, я забил головой, головой», — сказал Дзюба в программе «На футболе» на Первом канале.
- 6 марта 2023
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