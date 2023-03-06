Мележиков: основная задача «Спартака» — повысить посещаемость после введения Fan ID

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался о внедрении системы Fan ID после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2). Функционер заявил, что основная задача красно-белых — повысить посещаемость своих домашних матчей.

«Я удовлетворён тем, как мы провели подготовительную работу по внедрению на наш стадион системы Fan ID — в срок и в соответствии с требованиями государства. Сбоев в работе системы не было, встречался с представителями правоохранительной системы, оценка за матч у нас положительная.

По посещаемости мы прогнозировали снижение, наша основная задача — её повысить: внедрение программы лояльности, в том числе инициированной РПЛ, развиваем матчдэй, плюс розыгрыши призов. В комплексе это должно принести результат. Кроме того, с рестартом чемпионата, возможно, пересмотрим цену абонемента и билетов на матч.

Это правда, что мы приняли решение сделать бесплатными билеты на матчи Кубка России. Для владельцев абонементов встречи Кубка страны будут бесплатными», — приводит слова Мележикова «РБ Спорт».