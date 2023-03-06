Дзюба — о новичке «Зенита» Ренане: сильное усиление, напоминает Ракицкого

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба, ранее выступавший за «Зенит», оценил дебют бразильского защитника Роберта Ренана за клуб из Санкт-Петербурга. Он случился в матче с «Пари НН» (3:0) в 18-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Что понравилось в игре Ренана? Видно, что очень хорошая левая нога, передачи разрезающие, чем-то напоминает Ракицкого. Думаю, это очень сильное усиление, в сборную Бразилии так просто не позовут», — сказал Дзюба в программе «На футбол» на Первом канале.
3 марта стало известно о вызове 19-летнего футболиста в сборную Бразилии, который стал для Ренана первым в карьере. Он перешёл в «Зенит» в зимнее трансферное окно в рамках обмена нападающего Юри Алберто. Летом 2023 года в «Зенит» из «Коринтианса» также перейдёт полузащитник Ду Кейрос.
- 6 марта 2023
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