Слуцкий объяснил, почему соперникам «Зенита» будет тяжело догнать клуб в РПЛ

Российский тренер Леонид Слуцкий считает, что «Зенит», занимающий в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги первое место, редко допускает ошибки и дарит возможности сопернику в гонке за чемпионство.

«Зенит» в комфортных условиях? Ни в коем случае нельзя расслабляться. «Зенит» — большая команда, когда их достают, они практически не позволяют себе ошибок, потерь очков. Все важные матчи клуб всегда выигрывает. Всегда очень сложно догонять, ведь ты не имеешь права на ошибку, «Зенит» — имеет, но редко ей пользуется», — сказал Слуцкий в программе «На футбол» на Первом канале.

«Зенит» в 18 матчах чемпионата России набрал 45 очков. На втором месте расположился «Спартак», у которого на восемь очков меньше.