Футболист из России: в Руанде встречали 15 репортёров. На ТВ и радио обсуждали мой переход

Российский нападающий клуба из чемпионата Руанды «Кийову Спортс» Владислав Кормишин рассказал, как его встретили в государстве из Восточной Африки.

«Условия в чемпионате Руанды? Когда увидел, что предлагают, офигел. Дом, машина, полное питание, зарплата со всеми бонусами более трёх тысяч долларов в месяц. Первая мысль: не зря же я столько пыхтел! Ещё и подписной бонус был – две тысячи долларов.

В это мало кто поверит, но меня в аэропорту встречали человек 15 репортёров с камерами и фотоаппаратами. Сказали, что я первый российский футболист и второй европеец, который приехал в Руанду. Болельщиков было море! Оказывается, мой приезд вызвал большой резонанс: включаешь телевизор – а там передача, где тебя обсуждают, включаешь радио в машине – там снова о тебе говорят.

У меня ещё партнёр был из ЮАР. Он за сборную играл в квалификации Кубка Африки, в товарищеских матчах, парень моего года. Он и в «Орландо Пайротс» был, и в других клубах. Зовут Рийяд Нородин. И я когда прочекал, кто он такой, вопрос был только один: дружище, а ты что тут забыл?» — сказал Кормишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

Полное интервью с Владиславом Кормишиным читайте на «Чемпионате»: