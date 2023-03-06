Дзюба похвалил Ильзата Ахметова за вклад в первый гол «Краснодара» в ворота «Торпедо»
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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба похвалил полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова за результативную передачу на Сергея Петрова в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (2:2).
«Хотел бы отметить очень хладнокровные действия Ахметова: он и сохранил мяч, и отдал голевую передачу. Ахметов ушёл под давлением, отдал зрячую передачу. В этом голе большая заслуга Ахметова», — сказал Дзюба в программе «На футболе» на Первом канале.
Ильзат Ахметов стал игроком «Краснодара» на правах свободного агента летом 2022 года. Ранее полузащитник, неоднократно привлекавшийся в сборную России, выступал за ЦСКА и «Рубин».
«Краснодар» с 26 очками идёт на восьмой позиции. «Торпедо» (7) — на последнем, 16-м месте.
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