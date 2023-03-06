Гендиректор «Спартака»: мне импонирует работа Пола Эшуорта

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков оценил работу спортивного директора красно-белых Пола Эшуорта. Напомним, британский специалист был назначен в «Спартак» в сентябре 2022 года.

«Эффективность работы спортивного директора будет оценивать совет директоров по итогам сезона. Сейчас, мне кажется, говорить об этом рано. Что касается конкретно Пола Эшуорта, то мы находимся с ним в рабочем контакте, обсуждаем спортивный блок и его работу. Это процесс, мне пока импонирует его работа. Может быть, не всё успеваем делать, но это достаточно большой объём — академия, женская команда, подготовка трансферной кампании, которую зимой мы завершили достаточно успешно. Далее надо грамотно подготовиться к летней.

Как Эшуорта вообще выбрали и почему именно его? Решение принято, обсуждать это неактуально. Надеюсь, он принесёт пользу клубу», — приводит слова Мележикова «РБ Спорт».