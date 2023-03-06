Защитник «Урала» Эммерсон: ничью со «Спартаком» в Москве надо отмечать
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Футболист «Урала» Эммерсон прокомментировал ничейный результат со «Спартаком» (2:2) в выездном матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Мы полностью довольны игрой: нам удалось реализовать свои моменты. Нужно учитывать уровень соперника — «Спартак» мог и больше забивать. Но ничью со «Спартаком» в Москве нужно отмечать. Это был равный футбол. Итоговая ничья — закономерный результат для обеих команд», — сказал Эммерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Отметим, что клуб из Екатеринбурга дважды вёл по ходу встречи, но «Спартак» дважды отыгрывался. «Урал» набрал в 18 матчах 22 очка и занимает в турнирной таблице 10-е место. «Спартак» (37) из-за ничьей отпустил идущего первым «Зенит» на восемь очков.
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