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«Футболисты из Руанды туго соображают». Россиянин — о местных игроках

«Футболисты из Руанды туго соображают». Россиянин — о местных игроках
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Российский нападающий клуба из чемпионата Руанды «Кийову Спортс» Владислав Кормишин высказался об уровне местных футболистов.

«В чемпионате Руанды нет тактики. Во-первых, игроки туго соображают. Это правда. Тренер давал задание на игру – несколько комбинаций, но всё сводилось к забросу вперёд и забегу за мячом. Но как они за него боролись, это нечто!

Перестроиться на такой футбол, на его понимание было сложно. Ты вроде осознаёшь, что можешь бежать и бороться, но это не всегда получается из-за особенностей местных игроков. Плюс в команде семь легионеров, а в заявке на матч может быть только пять. То есть какое-то разнообразие имелось. И если кто-то думает, что чемпионат Руанды – это ни о чём, ну найдите видео, посмотрите. Да, тактики там почти нет, но посмотрите на эту физику. Теперь я понял, почему африканских футболистов забирают в топ-клубы. Их научат тактике – там. Они подстроятся под новые условия. Но какие они физически сильные от природы, это играет огромную роль. Этого у них уже никто не отнимет», — сказал Кормишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

Полное интервью с Владиславом Кормишиным читайте на «Чемпионате»:

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