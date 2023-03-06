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Шишкин: я не увидел в Дуарте качеств сильнее, чем у Джикии или Чернова

Шишкин: я не увидел в Дуарте качеств сильнее, чем у Джикии или Чернова
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Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин оценил игру нового защитника красно-белых Алексиса Дуарте в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2). Шишкин признался, что не увидел в Дуарте каких-то особенных качеств.

«Почему так сыграл Дуарте, можно очень много гадать. Первая игра, адаптация, новый чемпионат, возможно, какое-то волнение. Тут пусть тренер разбирается. Но то, что сегодня сказывалось отсутствие Джикии – это наверняка.

Возможно, если бы Дуарте был в паре с Джикией, то ему было легче с более опытным футболистом. Сейчас его сложно оценивать, тем более и матч он не доиграл. На сегодняшний день я не увидел в нём качеств сильнее, чем у Джикии или Чернова», – приводит слова Шишкина Metaratings.

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