Семшов: если лидеры РПЛ продолжат терять очки, они ещё больше помогут «Зениту» с «золотом»

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов, выступавший во время футбольной карьеры за «Зенит», прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 18-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород». Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу «Зенита».

«Пока у конкурентов «Зенита» не останется даже математических шансов на первое место, только тогда можно сказать, что петербуржцы — чемпионы. Сейчас уже отрыв приличный. Если другие лидеры РПЛ будут терять очки, они ещё больше помогут «Зениту». Ещё до возобновления чемпионата все говорили, что петербуржцы предпочтительнее по составу. Да, их можно обыграть в одной игре, но на дистанции у них скамейка и состав серьёзнее, чем у других команд. У большинства уже нет сомнений в том, что «Зенит» — чемпион. По вчерашней игре было видно, что петербуржцы по игре превосходят своих соперников.

Как мне дебют Ренана? По вчерашнему матчу тяжело судить, несмотря на то что комментаторы восхищались, как он прокидывал игрокам «Пари НН» между ног. Это авантюрная ситуация. При всём уважении к «Пари НН» это не тот соперник, который может доставить проблемы защитникам «Зенита». С сильными командами уже можно будет оценить игру Ренана. Он сейчас не так долго в команде. То, что его вызвали в основную сборную Бразилии, это говорит о его высокой квалификации. Не каждый игрок вызывается в основную сборную Бразилии, где конкуренция очень высокая.

Говорили, что после срыва трансфера в «ПСЖ» Малком может закиснуть. Нет, такого не будет, потому что он топ-футболист. Для того чтобы ему играть на высоком уровне, надо держать марку в РПЛ. Не знаю, по каким причинам он не уехал в европейский клуб. Мне кажется, он бы не затерялся в любой европейской команде. Малком выходит побеждать в футболке «Зенита» и делать результат», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».